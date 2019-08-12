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Порошенко заподозрил ГБР в работе на своего главного обвинителя

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Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался проходить допрос на детекторе лжи в стенах Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом он заявил на брифинге после допроса по делу о покупке канала «Прямой», передает «Лига.net».

По его словам, он согласен на процедуру, но только в том случае, если она пройдет в прямом эфире его телеканала. «Когда я это предложил, у них [в ГБР] это большого энтузиазма не вызвало», — сказал бывший глава государства.

Кроме того, как передает «Интерфакс-Украина», Порошенко обвинил ведомство в работе «по указанию» своего главного обвинителя — бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. Политик указал, что юрист узнает о деталях возбужденных в отношении него уголовных дел раньше, чем он сам.

«Каким образом Портнов и его друзья в действующей власти оккупировали ГБР? Конечно, мы будем защищаться законными методами», — подчеркнул Порошенко и заявил, что происходящее является «ярким подтверждением того реванша, который сегодня, как раковая опухоль, пытается распространяться в Украине».

12 августа бывший президент пришел в ГБР на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке канала «Прямой». После этого глава ведомства Роман Труба заявил, что следующий допрос может состояться с помощью полиграфа.

Расследование было открыто по материалам, предоставленным Портновым. Юрист запустил еще пять дел против Порошенко по обвинениям в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и другим статьям. Всего против бывшего президента и его окружения расследуется 14 дел. 9 августа информация по всем производствам была засекречена.

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