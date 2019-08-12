Порошенко допросят снова на детекторе лжи

Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи. Об этом написал глава ведомства Роман Труба в своем Telegram-канале.

«Это совсем не страшно — все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год», — добавил он.

Соответствующее заявление Труба сделал после допроса Порошенко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», который состоялся 12 августа. Пока экс-президент находился в здании, перед входом шли две акции его сторонников и противников. Когда политик покидал ГБР, его забросали яйцами.

9 августа «Українські Новини» сообщили, что ГБР в целях сохранения объективности следственных действий засекретило информацию по уголовным производствам, в которых фигурирует бывший глава государства.

Дело о покупке телеканала «Прямой» расследуется по заявлению бывшего замглавы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Он предоставил материалы для еще пяти расследований в отношении Порошенко и обвинил его в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

Всего в отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников открыто уже 14 уголовных дел.

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