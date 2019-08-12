Порошенко после допроса забросали яйцами

Протестующие закидали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в момент, когда экс-глава государства выходил из здания Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса. Отмечается, что некоторые из яиц, которые противники Порошенко в него бросали, попали в журналистов, сотрудников полиции и самих протестующих.

Бывший президент Украины приехал на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа. В этот момент у здания ГБР проходила акция, на которой присутствовали как сторонники, так и оппоненты экс-главы государства.

25 июля Порошенко уже приходил в ГБР на допрос по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацком». По нему он проходит как свидетель, но силовики подозревают факт возможного отмывания средств. Тогда после часового допроса на политика попытались напасть несколько человек.

Всего на Украине открыто 14 уголовных производств против Порошенко и приближенных к нему чиновников. Шесть из них инициировал экс-замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов. Помимо прочего, политика обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!