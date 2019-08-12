Порошенко приехал на допрос

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает РБК-Украина.

Дело, по которому допрашивают прежнего главу государства, касается его возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». В это же время у здания ГБР проходит акция протеста, участники которой держат в руках флаги Евросоюза и НАТО, а также противоречивые плакаты со лозунгами «ГБР, чистите власть, а не медиа» и «Четвертая власть — это пятая колонна». Сам Порошенко прошел в здание в сопровождении охранников, отказавшись общаться с журналистами.

Дело Порошенко расследуется по заявлению бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Оно стало пятым, возбужденным против прежнего главы государства после окончания его президентских полномочий. Как отмечалось ранее, делопроизводство касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала «Прямой» с легализацией доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц.

Всего на Украине открыто уже 14 уголовных производств против бывшего президента и приближенных к нему чиновников. Шесть из них инициировал Портнов. Помимо прочего, Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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