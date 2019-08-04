Порошенко захотели посадить за поездки на Мальдивы

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко хотят возбудить новое уголовное дело из-за поездок на Мальдивские острова по поддельным документам. Об этом написал в Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

Он заявил, что в понедельник, 5 августа, зарегистрирует новое заявление в Генпрокуратуре «об организации незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам». Отмечается, что Порошенко нелегально посещал южноазиатское государство в январе 2018 года.

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«В рамках этого дела мы ходатайствуем о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников и получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям», — подчеркнул он. По словам Портнова, подставные фамилии и чужие паспорта необходимо проверить на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров.

В апреле сообщалось, что семья Порошенко тайно выезжает из страны под вымышленными именами. Подставные документы для главы государства изготавливала Служба безопасности Украины. Отмечалось, что за последние два года украинский лидер без официального объявления посетил Мальдивы, Испанию, Норвегию и Францию. До этого было известно, что Порошенко путешествует под именем Mr. Petro Incognito.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло 13 уголовных производств против бывшего главы государства и приближенных к нему чиновников. Пять из них инициировал юрист Андрей Портнов. Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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