В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко

Специальный прокурор Панамы возбудил уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).

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Портнов дал панамской прокуратуре показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.

«Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев, и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — подытожил юрист в своем сообщении.

5 августа Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило очередное дело в отношении Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году. Бывшего президента обвиняют в использовании поддельных документов для совершения этой поездки.

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В апреле сообщалось, что семья Порошенко тайно выезжает из страны под вымышленными именами. Поддельные документы для главы государства изготавливала Служба безопасности Украины. Отмечалось, что за последние два года украинский лидер без официального объявления посетил Мальдивы, Испанию, Норвегию и Францию. До этого было известно, что Порошенко путешествует под именем Mr. Petro Incognito.

На Украине открыто уже 14 уголовных производств против бывшего главы государства и приближенных к нему чиновников. Шесть из них инициировал Портнов. Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, возможном незаконном завладении телеканалом «Прямой», злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.

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