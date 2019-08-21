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Покинувшему Украину Порошенко напомнили о допросе

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Петр Порошенко

Юрист Андрей Портнов напомнил бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко, который вместе со своей семьей покинул Украину, что 3 сентября 2019 года он должен быть на допросе у следователя. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Портнов также отметил, что мероприятие ответственное и его пропускать не стоит. «Явка обязательна, иначе — привод», — написал юрист. Некоторые комментаторы в свою очередь удивились, почему с Порошенко не взяли подписку о невыезде.

По данным агентства «Украинские новости», Порошенко уехал на отдых норвежский город Олесунн, который считается крупным центром рыболовного туризма. Борт с экс-президентом страны и его семьей прилетел 18 августа в 12:26 по местному времени из Киева. Другие подробности пребывания бывшего украинского лидера в Норвегии не уточняются.

Последний раз Порошенко допрашивали 12 августа по уголовному делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». Вскоре в Государственном бюро расследований Украины заявили, что суд разрешил допросить экс-главу государства на полиграфе, но тот отказался, сообщив, что не доверяет ведомству и согласился пройти детектор лжи в прямом эфире.

Всего против бывшего президента и его окружения расследуется 14 дел. Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и по другим статьям.

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Предыстория: Порошенко снова покинул Украину
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