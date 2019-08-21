Против Порошенко и Климкина возбудят уголовное дело

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Соответствующее обращение поступило в суд от неназванного гражданина, который 15 июля подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях со стороны Порошенко и Климкина. Он обвиняет их в нарушении статьи 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением. Несмотря на подданное заявление, в НАБУ заводить дело отказались, после чего гражданин обратился в суд.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Жалоба была удовлетворена судом 15 августа. Тем не менее сведения по этому делу пока не были внесены в Единый реестр досудебных расследований. В материалах суда также не указывается, о каком именно правонарушении главы МИД и экс-президента идет речь.

В отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников на Украине открыто уже 14 уголовных дел, информация по всем производствам засекречена. Фигурантов обвиняют в уклонении от уплаты налогов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблениях полномочиями, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов, отмывании средств, назначении незаконного правительства и фальсификации документов о создании коалиции в Верховной Раде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!