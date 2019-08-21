Против Порошенко и Климкина возбудят уголовное дело

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
Соответствующее обращение поступило в суд от неназванного гражданина, который 15 июля подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях со стороны Порошенко и Климкина. Он обвиняет их в нарушении статьи 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением. Несмотря на подданное заявление, в НАБУ заводить дело отказались, после чего гражданин обратился в суд.
Жалоба была удовлетворена судом 15 августа. Тем не менее сведения по этому делу пока не были внесены в Единый реестр досудебных расследований. В материалах суда также не указывается, о каком именно правонарушении главы МИД и экс-президента идет речь.
В отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников на Украине открыто уже 14 уголовных дел, информация по всем производствам засекречена. Фигурантов обвиняют в уклонении от уплаты налогов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблениях полномочиями, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов, отмывании средств, назначении незаконного правительства и фальсификации документов о создании коалиции в Верховной Раде.