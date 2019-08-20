Порошенко предрекли длительный тюремный срок

Бывшему украинскому президенту Петру Порошенко грозит длительный тюремный срок. Об этом в опубликованном в YouTube интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

По его словам, причиной тюремного срока являются уголовные дела, которые были возбуждены против Порошенко по искам юриста Андрея Портнова. Вовк отмечает, что решить эту проблему можно, если новая украинская власть вступит в договоренности с целью сохранения «некого иммунитета Порошенко». «Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович [Портнов] его "перекусит", найдет, достанет», — рассказывает судья.

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Он отметил, что в другом случае бывший президент Украины просто эмигрирует и попросит политического убежища. Судья добавил, что у юриста Портнова есть все шансы довести дело до конца, поскольку он «профессиональный человек» и «мега-специалист».

В отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников на Украине открыто уже 14 уголовных дел, информация по всем производствам засекречена. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблениях полномочиями, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов, отмывания средств, назначении незаконного правительства и фальсификации документов о создании коалиции в Верховной Раде.

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