Порошенко собрался закрыть расследующее 12 дел против него ГБР

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовит представление в Конституционный суд о незаконности создания Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом написал в своем Telegram-канале глава ведомства Роман Труба.

«Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть вот такой странный», — сказал он.

Труба уточнил, что представление депутатов касается признания отдельных норм закона о ГБР неконституционными. В частности, «Европейская солидарность» будет настаивать на том, что президент не имел права назначать главу ведомства и направлять своих представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя ГБР и его заместителей.

При этом, как подчеркнул Труба, за три года работы комиссии к ней не возникало нареканий. Закон о ГБР разрабатывали депутаты партии Порошенко, фракция в Раде за него проголосовала, а тогдашний глава государства — подписал.

Бывший президент Украины обвинил Госбюро расследований в работе на юриста Андрея Портнова, по материалам которого в ведомстве возбуждено шесть дел только лично против Порошенко. Свое заявление он сделал после допроса в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Политик подчеркнул, что отказывается проходить новый допрос на детекторе лжи в стенах ведомства, но готов это сделать в прямом эфире.

Помимо уклонения от уплаты налогов Порошенко обвиняют в попытке узурпации судебной власти, злоупотреблениях полномочиями, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов, отмывания средств, назначении незаконного правительства и фальсификации документов о создании коалиции в Верховной Раде. Всего против бывшего президента и его окружения расследуется 14 дел. 9 августа информация по всем производствам была засекречена.

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