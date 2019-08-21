Порошенко снова покинул Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский город Олесунн. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники.

«Экс-президент Украины прилетел 18 августа в 12:26 по местному времени из Киева чартерным самолетом Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH. Его видели сразу же после прибытия в аэропорту Олесунна Вигра», — сообщил собеседник агентства. Другие подробности пребывания Порошенко в Норвегии не уточняются.

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Отмечается, что Олесунн считается крупным центром рыболовного туризма.

Ранее 21 августа сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины откроет дело против Порошенко и министра иностранных дел страны Павла Климкина. Производство обязал открыть Соломенский районный суд Киева после рассмотрения жалобы от гражданского лица.

Всего в отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников возбудили уже 14 уголовных дел, информация по всем производствам засекречена. Фигурантов обвиняют в уклонении от уплаты налогов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблениях полномочиями, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов, отмывании средств, назначении незаконного правительства и фальсификации документов о создании коалиции в Верховной Раде.

Это не первый отъезд Порошенко из страны, о котором стало известно журналистам. Так, в конце июля политик вместе с семьей летал в ОАЭ и Германию. Бывший президент вернулся в Киев ночью 7 августа. По данным «Страна.ua», бизнес-джет Порошенко по пути также останавливался на Мальдивах.

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