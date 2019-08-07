Порошенко вернулся на Украину под покровом ночи

Бывший президент Украины Петр Порошенко ночью 7 августа вернулся на Украину. Об этом сообщает Страна.ua.

Самолет Порошенко, вылетевший из Дубая и отключивший транспондеры, приземлился в аэропорту Жуляны в 02:30 ночи. По словам источника издания в Госпогранслужбе, бизнес-джет по пути останавливался на Мальдивах. Бывшего украинского лидера ждал кортеж из двух автомобилей, на которых тот покинул воздушную гавань.

Порошенко покинул Украину вместе со своей семьей 29 июля. Позднее стало известно, что он отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

5 августа Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году. Порошенко обвиняют в использовании поддельных документов для совершения этой поездки.

В апреле сообщалось, что семья Порошенко тайно выезжает из страны под вымышленными именами. Подставные документы для главы государства изготавливала Служба безопасности Украины.

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