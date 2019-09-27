Порошенко сбежал от допроса за границу

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о возможных нарушениях законодательства при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. Об этом сообщает «Интефакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, Порошенко был заблаговременно уведомлен о дате и времени проведения допроса о вероятном нарушении закона. Адвокат бывшего президента Украины Игорь Головань передал в ГБР документ, в котором указывается, что Порошенко находится за границей и не сможет прийти на допрос.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи задержали пограничники ФСБ России. Инцидент стал поводом для введения на Украине военного положения.

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6 сентября Порошенко не явился на допрос в ГБР по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева. 17 июля он также не пришел на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском», в рамках которого он проходит как свидетель. Адвокат бывшего главы государства объяснил это тем, что Порошенко не получил соответствующую повестку. Руководитель ГБР, в свою очередь, не исключил силовой привод бывшего президента в ведомство.

Российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Москву в установленном порядке о проходе кораблей через Керченский пролив. По мнению Украины, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и двусторонний Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В апреле Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России. 25 мая трибунал обязал Россию освободить задержанных украинских моряков и передать Киеву конфискованные военные корабли. В Москве собирались обжаловать это решение, поскольку Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Черном море. 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» моряков вернули на Украину.

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