Порошенко прогулял заседание Рады ради допроса

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), прогуляв заседание Верховной Рады. Об этом пишет издание «Украинские новости».

По словам пресс-секретаря ведомства Анжелики Ивановой, допрос был назначен на 10 утра пятницы, 13 сентября. «Порошенко действительно пришел на допрос», — отметила представитель ГБР. При этом она не стала уточнять, по какому именно делу проводится допрос, заявив, что подробная информация будет обнародована позже.

Допрос проходит в то же время, что и очередное заседание Верховной Рады, где Порошенко заседает как депутат от партии «Европейская солидарность». До этого экс-президент прогуливал допросы, оправдываясь своей занятостью на заседаниях парламента.

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Порошенко не являлся на три допроса подряд. Последний из них был назначен на 10 сентября и должен был проходить по делу об узурпации власти. Его адвокат Игорь Головань объяснил отсутствие своего подзащитного на допросе занятостью на заседании Верховной Рады.

До этого экс-глава государства прогулял допрос, назначенный на 6 сентября. Предполагалось, что он пройдет по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева. 3 сентября Порошенко также должен был явиться в ГБР, однако вместо него пришел его адвокат, который объяснил отсутствие политика тем, что он теперь является народным депутатом Украины и работает в сессионном зале.

Бывший президент Украины является фигурантом в 13 уголовных делах. В трех из них он проходит как свидетель. Порошенко подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и других преступлениях. Официальные объявления экс-президенту пока предъявлены не были.

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