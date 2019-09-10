На допрос по делу Порошенко вызвали 100 депутатов

В Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу экс-президента Петра Порошенко были вызваны на допрос 100 депутатов. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады и действующий депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» Андрей Парубий в эфире телеканала «НАШ», трансляция которого ведется на YouTube.

Отмечается, что депутатов вызвали на допрос по делу об узурпации экс-главой государства власти, которое было возбуждено по заявлению Андрея Портнова, бывшего замруководителя администрации президента Виктора Януковича. Он утверждает, что в 2016 году правительство экс-премьер-министра Владимира Гройсмана было назначено президентом незаконно, поскольку в Верховной Раде не было действующей коалиции.

По словам Парубия, это дело является «абсурдным». «Вдумайтесь, 100 депутатов уже вызваны в ГБР», — возмутился он. Таким образом Парубий прокомментировал неявку Порошенко на допрос по этому делу.

Петр Порошенко не явился уже на третий допрос подряд. Назначенный на 10 сентября допрос должен был проходить как раз по делу об узурпации власти. Его адвокат Игорь Головань объяснил отсутствие своего подзащитного на допросе занятостью на заседании Верховной Рады.

Материалы по теме Труба зовет Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США

До этого прежний глава государства прогулял допрос, назначенный на 6 сентября. Предполагалось, что он пройдет по делу о возможном вмешательстве в деятельность судей Окружного административного суда Киева. 3 сентября Порошенко также должен был явиться в ГБР, однако вместо него пришел его адвокат, который объяснил отсутствие политика тем, что он теперь является народным депутатом Украины и работает в сессионном зале.

Против бывшего президента и его окружения в настоящее время расследуется 13 дел. Порошенко подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и других преступлениях.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!