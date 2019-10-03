Порошенко пропустил допрос о своем отпуске на Мальдивах

Бывший президент Украины Петр Порошенко проигнорировал допрос в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о его отпуске на Мальдивах. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам представителя ведомства Анжелики Ивановой, расследование касается незаконной переправки группы лиц через границу по заведомо поддельным паспортам.

«Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы», — добавила она.

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Дело по факту поездки Порошенко на Мальдивы с семьей в начале 2018 года было возбуждено в августе. Следователи проверяют информацию о том, что экс-глава государства и его родные пользовались поддельными паспортами на вымышленные имена. Об изготовлении для них таких документов Службой безопасности Украины (СБУ), журналисты узнали в апреле.

Как сообщали СМИ, неделя на Мальдивах в пятизвездочном отеле Cheval Blanc Randheli посреди Индийского океана на самой дорогой вилле обошлась Порошенко минимум в полмиллиона долларов. С ним было еще девять человек — семеро взрослых и двое детей.

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