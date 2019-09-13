Зеленский пошутил про тюрьму с намеком на Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что большинство украинских семей несчастливы из-за отсутствия веры в справедливость. Об этом он заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии (УЕS), который в этом году посвящен теме счастья, передают в пятницу, 13 сентября, «Українськi новини».

По мнению главы государства, среднестатистические семьи страдают из-за «войны, бедности и несправедливости», поэтому задачей властей в первую очередь должна стать победа над коррупцией и злоупотреблениями.

«Счастье — это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах», — сказал Зеленский.

В августе Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило дело против экс-президента Петра Порошенко по факту его поездки на Мальдивы в 2018 году. Поводом для разбирательства стало вероятное использование поддельных документов.

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О том, что вся семья бывшего украинского лидера имеет документы на вымышленные имена для поездок за рубеж, стало известно в апреле. В их изготовлении подозревают Службу безопасности Украины (СБУ). Сообщалось, что Порошенко и его родственники пользовались поддельными документами для поездок на Мальдивы, в Испанию, Норвегию и Францию.

Скандальная поездка Порошенко на Мальдивы состоялась во время новогодних праздников в 2018 году. Журналисты выяснили, что экс-президент потратил на отпуск минимум полмиллиона долларов. Он с родными отдыхал в пятизвездочном отеле Cheval Blanc Randheli посреди Индийского океана и арендовал самую дорогую виллу Owner's Villa (Private Island).

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