Зеленский рассказал о «большой психологической травме» Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за действий команды его предшественника Петра Порошенко у многих стран сформировалась психологическая усталость от Украины. Прямую трансляцию брифинга украинского лидера ведет на YouTube телеканал «112 Украина».

По мнению Зеленского, Порошенко продолжает считать себя главой страны. Глава государства назвал это «большой психологической травмой».

Зеленский сообщил, что пятый президент Украины неоднократно хотел с ним встретиться. «Я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что я хочу быть в диалоге. А в ответ слышу только одно, что он обвиняет нас, меня за все, что происходит в мире, ни за что не хочет нести ответственность», — рассказал он.

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Также украинский лидер заявил что его предшественник на этом посту будет нести ответственность за свои действия на должности главы государства. «Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять. С этим будут разбираться правоохранительные органы», — сказал он.

«Я не буду его ни в чем обвинять, я принял Украину со всем тем, что было», — подытожил Зеленский.

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло 14 уголовных дел против Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

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