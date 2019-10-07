Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог уехать на такси после митинга против «формулы Штайнмайера», который прошел на майдане Незалежности в Киеве. Видео инцидента опубликовал пользователь Facebook Богдан Гребенюк.

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На опубликованных кадрах видно, что Порошенко открывает заднюю дверь такси и обращается к водителю. Однако после непродолжительного разговора он вылезает из машины и идет дальше. При этом толпа скандирует фамилию бывшего президента.

По мнению автора поста, таксист отказал Порошенко, потому что не захотел его везти. Однако пользователь Александр Погребиский, который также видел произошедшее, высказал противоположную точку зрения. По его мнению, водитель не смог отвезти бывшего президента, так как уже принял заказ и ждал других людей.

Жители Киева 6 октября вышли на очередной митинг против реализации «формулы Штайнмайера», которую недавно подписали участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Организатором протеста выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое вошли националисты, а также сторонники Петра Порошенко.

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