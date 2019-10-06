Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с лидером праворадикальной партии «Национальный корпус» Андреем Билецким в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Видеозапись опубликована в YouTube.

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против. Кроме того, он заверил, что Украина была бы рада навсегда попрощаться с бывшим украинским лидером. «Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — ответил Порошенко. Он добавил, что, в отличие от Билецкого, он лично «отвечал за минский процесс».

Ранее Порошенко заявил, что его фракция «Евросолидарность» в Верховной Раде не намерена мириться с подписанием представителями Киева «формулы Штайнмайера». По его словам, документ «российского происхождения де-факто обозначает ослабление или даже снятие санкций против Москвы», а также легитимизирует утрату Украиной Донбасса и Крыма.

«Формула Штайнмайера» была подписана в Минске 1 октября в рамках процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Это вызвало протест со стороны украинских граждан, устроивших митинги в крупных городах страны, а также недовольство среди военных. Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Леонид Пасечник в совместном заявлении подчеркнули, что республики самостоятельно будут решать, «на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией».

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