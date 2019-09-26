Зеленский объяснился за «на 100 процентов своего генпрокурора»

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова о генеральном прокуроре страны Руслане Рябошапке, которого он в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом назвал «на 100 процентов своим человеком». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам президента, их с Рябошапкой связывают дружеские отношения, однако это не значит, что генпрокурор выполняет все его указания. «[Руслан Рябошапка] мой товарищ, это правда. Вся моя команда — это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий путь, путь избирательной кампании», — сказал он во время брифинга в Нью-Йорке.

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Также Зеленский признался, что изначально Рябошапка не хотел быть генпрокурором. По его словам, тот планировал занять пост в администрации президента. «Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой эти семь месяцев», — отметил глава государства.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с необходимостью расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендента на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии. На фоне этих событий Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора. В частности, из документа следует, что на предложение американского лидера расследовать дело Байдена Зеленский пообещал открыть производство в сентябре, добавив, что новый генпрокурор «будет на 100 процентов его человеком».

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