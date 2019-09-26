Кремль прокомментировал расшифровку разговора Трампа и Зеленского

Публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом стран, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 26 сентября.
Он добавил, что подобное редко встречается в дипломатической практике.
Накануне Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в конце июля. Это было сделано из-за обвинений американских конгрессменов, которые усмотрели в словах Трампа причину для импичмента. Ранее беседа лидеров США и Украины не была в открытом доступе.
В частности, спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси обвинила Трампа в шантаже Зеленского в интересах своей кампании. После этого американский президент распорядился опубликовать стенограмму разговора.