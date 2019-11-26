В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В списке так называемой «Небесной сотни», куда входят люди, погибшие во время протестов на Майдане в 2014 году от действий украинских силовиков, обнаружились фамилии, которых не должно быть в этом реестре. Об этом в своей колонке на «Страна.ua» написала юрист Елена Лукаш.

Изучив причины смерти людей из списка «Небесной сотни», Лукаш сформировала четыре группы.

В первой из них находятся люди, которые были связаны с массовыми протестами, однако погибли не из-за действий правоохранителей. В их число она включила, в частности, Ольгу Буру, скончавшуюся от аллергии после укола лидокаина, умерших от проблем с сердцем не на территории Майдана Зураба Хурцию и Антонину Дворянец, погибшего в пьяной драке в кафе Вячеслава Ворону.

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Еще трое людей из списка «Небесной сотни» умерли не в Киеве, трое других точно скончались в Донбассе и один — в Черновецкой области. В третью группу Лукаш включила восемь человек, которые умерли от травм, полученных при невыясненных обстоятельствах. Четвертую группу из 69 человек составили люди, которые действительно погибли на Майдане от огнестрельных ранений, однако орудие убийства в их случае либо невозможно было определить, либо оно официально не значилось на вооружении украинских силовиков.

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве). Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали, что они вместе с депутатами Верховной Рады Украины VIII созыва Владимиром Парасюком и Сергеем Пашинским вели огонь по людям, находившимся на майдане.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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