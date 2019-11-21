Зеленский потребовал реальных результатов по делам о Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский призвал достичь реальных результатов расследования преступлений в отношении участников событий, происходивших в 2013-2014 годах на площади Независимости в Киеве. Об этом сообщает «Укринформ».

Глава государства отметил, что семьи погибших на Майдане и все украинское общество должны обязательно получить ответы, а виновные — понести наказание. «Для почтения памяти каждого погибшего музея недостаточно», — заявил Зеленский.

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Украинский лидер заявил, что власти собираются «усилить» группу следователей. При этом сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) будут работать совместно над делами. «Там будет 52 человека. Мы все хотим результата», — сказал президент на встрече с родственниками убитых по случаю Дня достоинства и свободы, который отмечается ежегодно с 2014 года. Он учрежден в честь начала оранжевой революции в 2004 году, а также Евромайдана в 2013 году.

5 ноября ГБР возбудило уголовное дело против бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка. Расследование начато на основании заявления о краже двух томов дела о расстрелах сотрудников правоохранительных органов во время событий на Майдане в 2013-2014 годах в Киеве.

Ранее пресс-служба ГПУ сообщила о создании внутриведомственной структуры, которая займется расследованием гибели людей во время Евромайдана. При этом управление специальных расследований, которое возглавлял Горбатюк, было упразднено.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

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