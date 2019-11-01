Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане

Адвокат бывших бойцов спецподразделения «Беркут» Александр Горошинский раскрыл подробности участия грузинских снайперов в событиях, происходивших зимой 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве). Об этом он рассказал в интервью «Украинским новостям».

По его словам, четыре группы грузинских бойцов, приблизительно по десять человек каждая, в разные даты прибывали на Украину. «Их использовали для выполнения "политических заказов" режима [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили: подавление народных протестов грузинской оппозиции, давление, похищение местных бизнесменов», — заявил адвокат, ссылаясь на показания трех свидетелей — Георгия Бежиташвили, Александра Ревазишвили и Цезари Баджалидзе.

Горошинский рассказал, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе грузинским снайперам был обеспечен проход по поддельным документам без пограничного контроля. Адвокат отметил, что в этом им помогали бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, депутат от партии «Народный фронт» Сергей Пашинский, а также американский военный инструктор Кристофер Брайан.

Кроме того, по словам свидетелей, Пашинский с депутатом Верховной Рады Владимиром Парасюком 20 января 2014 года стреляли по протестующим с балкона консерватории. «Он [Пашинский] отдавал команды — когда открывать огонь, когда прекращать, когда покидать свои огневые точки. В отеле "Украина" этими функциями занимались Парубий, [советник Саакашвили Мамука] Мамулашвили», — отметил адвокат.

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Кроме того, Горошинский предоставил изданию копию заявления одного из грузинских снайперов Александра Ревазишвили, в котором он признается, что был очевидцем событий, происходивших на Майдане. Он рассказал, что дал показания в Генпрокуратуре Белоруссии. «Прошу обеспечить мой допрос в судебном заседании по видеосвязи, предоставив возможность донести правду» , — говорится в заявлении.

По словам Горошинского, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных фильмах несмотря на то, что им грозит уголовная ответственность, из-за страха за собственную жизнь. «Их земляки, которые участвовали в преступлениях на Майдане в 2014 году, начали исчезать и погибать при загадочных обстоятельствах», — отметил он.

14 февраля прошлого года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве). Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали, что они вместе с депутатами Верховной Рады Украины Владимиром Парасюком и Сергеем Пашинским вели огонь по людям, находившимся на майдане.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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