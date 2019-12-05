На Украине заметили подготовку к новому Майдану

На Украине пытаются раскачать ситуацию к возвращению президента страны Владимира Зеленского из Парижа со встречи в «нормандском формате». Такое мнение высказал бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов в своем Facebook-аккаунте, озаглавив пост вопросом: «Те же грабли?»

«Могу предположить, (...) что зачинщиков Майдана-2 вряд ли устроит любое решение, которое президент привезет», — добавил он.

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Арбузов уточнил, что раскачкой ситуации занимается бывший глава государства Петр Порошенко. Он также задался вопросом, позволят ли внешние политические силы экс-президенту сделать это или нет.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

Сергей Арбузов возглавлял Национальный банк Украины с 2010 по 2012 год, когда страной руководил Виктор Янукович. Он также исполнял обязанности премьер-министра с 28 января по 27 февраля 2014-го. В том же году Арбузов, как и другие соратники Януковича, был включен в санкционный список Евросоюза. Поводом для введения ограничений стало уголовное производство о хищении бюджетных средств, которое открыли украинские власти.

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