Названа причина нищеты на Украине

Бедственное положение на Украине — это результат событий 2014 года, произошедших на Майдане, заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована на YouTube.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

«Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями просто нездоровый физически и психически человек», — сказала Лукаш. Она добавила, что винит также себя за то, что была членом команды, которая не справилась с кризисом во время протестов.

По словам экс-министра, когда на площади в Киеве начались беспорядки, властям Украины следовало применить «самые жесткие методы для наведения порядка».

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!