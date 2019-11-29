Названа причина нищеты на Украине

Бедственное положение на Украине — это результат событий 2014 года, произошедших на Майдане, заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne. Видеозапись опубликована на YouTube.
«Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями просто нездоровый физически и психически человек», — сказала Лукаш. Она добавила, что винит также себя за то, что была членом команды, которая не справилась с кризисом во время протестов.
По словам экс-министра, когда на площади в Киеве начались беспорядки, властям Украины следовало применить «самые жесткие методы для наведения порядка».
В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на майдане Незалежности в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.