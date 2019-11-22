Депутата от партии Зеленского уличили в связи с убийцами активиста Евромайдана

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко фигурирует в производстве об убийстве активиста Юрия Вербицкого во время Майдана в 2014 году. Об этом заявил экс-парламентарий Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

Бывший депутат представил фотографии из материалов уголовного дела, которое сейчас рассматривается Бориспольским районным судом Киева. По его словам, во время убийства Литвиненко 24 раза разговаривал с «титушками» (обобщенное название народных дружинников, активистов, боевиков выступавших на стороне властей во время событий на Майдане — прим. «Ленты.ру») из группы непосредственных похитителей Вербицкого, а также с организатором преступления Виктором Зубрицким.

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Луценко иронично отметил, что у него «нет сомнений, что в те кровавые ночи Литвиненко 24 раза общался с бандитами исключительно для того, чтобы отговорить их от плохих дел».

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал достичь реальных результатов расследования преступлений в отношении участников событий, происходивших в 2013-2014 годах на площади Независимости в Киеве. Глава государства отмечал, что семьи погибших на Майдане и все украинское общество должны обязательно получить ответы, а виновные — понести наказание.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила о создании внутриведомственной структуры, которая займется расследованием гибели людей во время Евромайдана.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

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