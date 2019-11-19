Бывший СССР
 
Последние новости
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Украина показала скачущий лунный корабль
Волочкова похвасталась богатыми ухажерами и посоветовала их женам шпагаты
Бывшая жена Кержакова подтвердила информацию о домашнем насилии в браке Бузовой
Москвичи бросились скупать вторичное жилье
Названы самые популярные у россиян маршруты поездов на Новый год
Депутаты Рады рассказали о попадании в правительство через постель
Названы главные отрасли с ростом зарплат в России
Толкающим скорую подмосковным врачам никто не помог 
Новости партнеров

Украинским депутатам предложили регулярно проверяться на детекторе лжи

Перейти в «Мою Ленту»

В Верховную Раду внесен законопроект, предлагающий каждые полгода проверять депутатов на предмет коррупционной деятельности с помощью детектора лжи. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.

Автором законопроекта стал депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Он предлагает Национальному агентству по предотвращению коррупции создать список вопросов, которые будут задаваться депутатам во время проверки. При этом сама проверка должна проводиться прошедшими подготовку по работе с полиграфом сотрудниками СНБО или Минобороны. Сам процесс проверки предлагается записывать на видео.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады пройти проверку на детекторе лжи. По его словам, если кто-то из депутатов замешан в коррупционных схемах, то этим должны заняться правоохранительные органы. Дубинский также является членом этого комитета. Пройдя проверку, он обнародовал ее результаты, которые не подтвердили фактов лжи с его стороны.

До этого специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное дело по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Рады от партии «Слуга народа». В получении взятки подозреваются 11 парламентариев.

Скандал на Украине разгорелся после того, как журналистка Соня Кошкина обвинила депутатов президентской партии в получении взятки за саботаж антикоррупционного законопроекта. По данным Кошкиной, парламентарии получили по 30 тысяч долларов США от Яценко. Принятие законопроекта угрожало его бизнесу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинский депутат отказался считать себя «девушкой-шлюшкой»
Зеленский призвал депутатов «Слуги народа» провериться на детекторе лжи
В Госдуму внесен законопроект о проверке росгвардейцев на детекторе лжи
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0118 ноября

«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»

Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
18:37Сегодня

Лукашенко вышел на пробежки ради белорусских легкоатлетов

18:33Сегодня

Осужден автор плана по созданию Харьковской народной республики

17:34Сегодня

Украинцам разрешат менять отчества

Бывший СССР00:0316 ноября

«Меня не считали за своего»

Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
17:14Сегодня

Украина сочла себя полигоном для российских кибератак

16:58Сегодня

Минск заявил об отсутствии «тумана» в отношениях с Москвой

16:13Сегодня

Зеленский объяснил свою небритость «забобонами»

Бывший СССР00:0213 ноября
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе

«Я их недооценила»

Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
15:59Сегодня

Зеленскому предрекли возвращение к игре «хером на баяне»

15:47Сегодня

Тимошенко предрекла Зеленскому работу на корпоративах после президентства

15:36Сегодня

В ЛНР озаботились депортацией и решили интегрироваться с Россией

Россия
Россиянин рассказал о смерти друга на пляже и получил иск на миллион рублей
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Определены главные причины смертельных аварий на российских дорогах
«Надругательство над народом»
 
Москвичам назвали точную дату прихода зимы
Михаил КаабакВ России уволили врача, спасшего сотни детей
Десятки младенцев могут остаться без пересадки почки. Что не устроило чиновников?
В России для учителей создали пособие по борьбе с угрозами духовности
Все материалы
Мир
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Затерянный ад
Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Страны НАТО предостерегли от повторения «крымского сценария»
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Россиянина задержали за сексуальные домогательства в Германии
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко вышел на пробежки ради белорусских легкоатлетов
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Осужден автор плана по созданию Харьковской народной республики
«Этот кризис очевиден. Им очень тяжело»
Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?
Украинцам разрешат менять отчества
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
Украина сочла себя полигоном для российских кибератак
Все материалы
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Госдума изменила судьбу 740 миллиардов рублей
Что означает Bungly-boo!
О том, как рождение детей стимулирует семейный бизнес
На местах боев на Курской дуге отказались растить свиней
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В России вырос урожай
Все материалы
Силовые структуры
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
«Он чувствовал свою безнаказанность»
Бывший полицейский три года истязал жену. Когда она решила уйти, он ее зарезал
Удар ножом в ходе ссоры водителя и пешехода назвали «роковой случайностью»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа
Все материалы
Наука и техника
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Украина показала скачущий лунный корабль
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Россия впервые получит Т-14 «Армата»
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Все материалы
Спорт
У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу
Владимир Куц«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»
Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
Украинский футболист захотел встречи с россиянами в финале Евро-2020
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Уткин порассуждал о многоженстве отца Нурмагомедова
«Не думал, что местные СМИ так легко провоцируют игроков»
Журналисты пытались затравить Юргена Клинсманна, но тот стал звездой «Тоттенхэма»
Дзюба раскрыл задачу-минимум сборной России на Евро-2020
Все материалы
Культура
Волочкова похвасталась богатыми ухажерами и посоветовала их женам шпагаты
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Дочь Михалкова порассуждала о съемках в порно и голой Асмус
Каменная башка
Шедевры, деньги, власть: Андрей Кончаловский меряет себя по Микеланджело
Маляра-узбека снимут в роли Зеленского в российской комедии об Украине
Тайна Моцарта
Эта музыка стала самой известной в мире. Кто на самом деле ее написал?
Картины Гогена переосмыслили из-за секса с 13-летними таитянками
Все материалы
Интернет и СМИ
Бывшая жена Кержакова подтвердила информацию о домашнем насилии в браке Бузовой
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Отец похвастался фото с любимым блогером дочери и опростоволосился
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Опасный вирус атаковал устройства через рекламу «Макдоналдс»
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Сварщик-алкоголик покорил блогершу на «Давай поженимся!»
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Самая красивая в мире женщина снялась в мокрой рубашке на голое тело
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Ставший матерью отец сестер Дженнер появился в телешоу в бикини
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Посиневший из-за узкого кольца палец невесты смутил пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Мальчик утонул в бассейне круизного лайнера
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Номера в российских отелях подорожают из-за нового закона
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пропавшего туриста нашли мертвым в российских горах спустя месяц
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
В РЖД рассказали о ценах на билеты на новый плацкарт
Все материалы
Из жизни
Почтальон 10 дней пешком пробирался по тайге и принес 97 килограммов писем
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Рой смертоносных ос убил троих скорбящих на пути с кладбища
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Пара наткнулась на необычный тайник в доме через два года после переезда
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Редкая болезнь превратила глаз мужчины в Око Саурона
Все материалы
Тест: угадай, где Skoda
Угадываем, какой из автомобилей действительно выпустила Skoda
Забытые концепты: Nissan AD-1
Среднемоторное купе, почти на десятилетие опередившее время
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Автомобиль Lada испытали в условиях ядерного взрыва
Российские полицейские смогут следить за водителями в режиме онлайн
Kia готовит премьеру нового кроссовера
Все материалы
Дом
Москвичи бросились скупать вторичное жилье
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Сбербанк соорудит «Бублик»
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Уволенную за участие в конкурсе Playboy чиновницу вынудили продать квартиру
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Квартиры в России захотели продавать через портал госуслуг
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы