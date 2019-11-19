Украинским депутатам предложили регулярно проверяться на детекторе лжи

В Верховную Раду внесен законопроект, предлагающий каждые полгода проверять депутатов на предмет коррупционной деятельности с помощью детектора лжи. Текст законопроекта опубликован на сайте украинского парламента.

Автором законопроекта стал депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Он предлагает Национальному агентству по предотвращению коррупции создать список вопросов, которые будут задаваться депутатам во время проверки. При этом сама проверка должна проводиться прошедшими подготовку по работе с полиграфом сотрудниками СНБО или Минобороны. Сам процесс проверки предлагается записывать на видео.

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23 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады пройти проверку на детекторе лжи. По его словам, если кто-то из депутатов замешан в коррупционных схемах, то этим должны заняться правоохранительные органы. Дубинский также является членом этого комитета. Пройдя проверку, он обнародовал ее результаты, которые не подтвердили фактов лжи с его стороны.

До этого специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины открыла уголовное дело по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами Рады от партии «Слуга народа». В получении взятки подозреваются 11 парламентариев.

Скандал на Украине разгорелся после того, как журналистка Соня Кошкина обвинила депутатов президентской партии в получении взятки за саботаж антикоррупционного законопроекта. По данным Кошкиной, парламентарии получили по 30 тысяч долларов США от Яценко. Принятие законопроекта угрожало его бизнесу.

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