В Госдуму внесен законопроект о проверке росгвардейцев на детекторе лжи

В Госдуму внесен законопроект об обязательной проверке сотрудников Росгвардии на детекторе лжи. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в среду, 16 октября.

«Росгвардия не наделена полномочиями по обеспечению собственной безопасности, что негативно сказывается в вопросе профилактики коррупционных, должностных и иных преступлений в среде военнослужащих», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом устанавливается обязанность военнослужащих и работников Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа. Также проверка станет обязательной для граждан, поступающих на службу (работу) в Росгвардию. Отказ от полиграфа является основанием для увольнения.

Авторами проекта закона являются депутаты Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Они отмечают, что аналогичная норма, действующая для военнослужащих и сотрудников органов безопасности, показала свою эффективность.

Ранее в среду СМИ сообщили, что желающим поступить на службу в Росгвардию придется проходить проверку на полиграфе.

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