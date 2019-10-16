Росгвардия вооружится детекторами лжи

Желающим поступить на службу в Росгвардию придется проходить проверку на полиграфе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в среду, 16 октября, в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий полномочия Росгвардии касательно собственной безопасности. Частота, порядок и необходимость проведения проверок в подразделениях службы будет определяться лично директором ведомства Виктором Золотовым.

Для поступления на службу кандидатам нужно будет пройти тест на детекторе лжи. Это также будет обязательным для желающих занять руководящие посты военнослужащих. Если соискатель не захочет проходить полиграф, ему откажут в принятии на службу, а действующих сотрудников могут немедленно уволить.

Законопроект был разработан депутатами Госдумы и сотрудниками Росгвардии. По мнению авторов, проверки позволят выявить «оборотней» в рядах службы и отсеять «недобросовестных» кандидатов.

Ранее сообщалось, что подавший летом в отставку первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов может занять должность начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы службы. В конце сентября он был назначен сенатором от Ставропольского края.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru