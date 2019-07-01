Заместители главы Росгвардии решили уволиться после проверок

Рапорты об увольнении подали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и заместитель генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловое обеспечение. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, генералы решили уволиться в связи с претензиями, возникшими после проверки тыловых служб Росгвардии. Якобы Меликов пытался отстоять Милейко, но не вышло, поэтому они уходят со службы вместе.

У Золотова всего семь заместителей, среди которых Меликов имел самые широкие полномочия по сравнению с остальными.

Он шесть лет командовал дивизией имени Дзержинского в подмосковной Балашихе, в 2011-2014 годах — объединенной группировкой войск по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе. Затем Меликова назначили полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Его заместителем тогда был Милейко, также прошедший все ступени службы во внутренних войсках. Когда Меликов перешел в Росгвардию, он забрал с собой боевого товарища.

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Также ушел в отставку начальник управления Росгвардии по контролю за оружием Леонид Веденов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой осведомленный источник. По его словам, Веденов ушел уже месяц назад по достижении максимального срока службы.

Источник агентства отметил, что отставки в Росгвардии не связаны между собой. «Интерфакс» сообщает также об уходе заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Сергея Захаркина и еще нескольких генералов из команды Меликова.

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