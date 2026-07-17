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19:52, 17 июля 2026Ценности

Россиянкам с пышными формами перечислили самые модные образы на лето

Блогерша Анита Глосс посоветовала полным россиянкам носить юбки А-силуэта с футболкой
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Блогерша Анита Глосс перечислила россиянкам с пышными формами самые модные образы на лето. Информация опубликована в Telegram-канале «Русская мода», на который подписаны 202 тысячи человек.

Так, полным женщинам специалист посоветовала миксовать яркую плиссированную юбку с базовой футболкой и удобной обувью. Еще одним удачным сочетанием эксперт назвала летящую макси-юбку, дополненную монохромным топом и сандалиями для расслабленных дней.

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Среди прочего, Глосс призвала носить юбку А-силуэта с простой футболкой, заправленной внутрь.

В мае Прохор Шаляпин высказался о женщинах с пышными формами. Российский певец и шоумен заявил, что полные женщины в основном очень добрые, и за это он их любит.

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