Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива. Об этом в среду, 19 июня, советник директора Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин сообщил «Ленте.ру».

По словам Грибакина, катера этого типа предназначены для борьбы с подводными диверсантами.

Судно длинной 31 метр может выполнять любые задачи при волнении моря до пяти баллов, оснащено глубоководной телевизионной системой и специальными гидро- и воздушными локаторами, которые позволяют обнаруживать, сопровождать и в автоматическом режиме уничтожать цели на дальности до 2 тысяч метров и высотах до 1,5 тысячи метров.

Скорость катеров этого проекта — 23 узла, автономность плавания — 200 морских миль.

На церемонии спуска на воду глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что войска приступают к защите энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. «Новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложены задачи по охране столь важного для страны объекта», — заявил Золотов. В июле-августе на воду будут спущены еще три таких же катера, а с декабря 2019 года они заступят на боевое дежурство в Керченском проливе.

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