В Краснодаре бойцы Росгвардии сдали кровь раненому товарищу

В Краснодаре бойцы Росгвардии сдают кровь раненому накануне товарищу — 20-летнему младшему сержанту. Об этом в пятницу, 30 ноября, Валерий Грибакин, официальный представитель службы, сообщил «Ленте.ру».

«Один из раненых, 40-летний прапорщик, после оказания помощи отпущен домой, на амбулаторное лечение. Второй, 20-летний младший сержант, получивший пулю в голову, ночью прооперирован, сейчас он находится в реанимации. Его сослуживцы сдают кровь для товарища», — рассказал генерал-майор Грибакин.

По словам официального представителя Росгвардии, действия бойцов признаны законными — они отражали внезапное нападение, претензий у правоохранительных органов к ним нет. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, личность нападавшего до сих пор не установлена. Документов при нем не обнаружено. Также не установлен мотив нападения.

«Со слов свидетелей, мужчина, двигавшийся по улице, просто внезапно подошел к припаркованному автомобилю вневедомственной охраны и сразу открыл огонь. Первым же выстрелом был ранен сотрудник, сидевший на пассажирском сиденье, следующими — водитель. Именно водитель ответным огнем и ликвидировал стрелявшего», — сказал источник.

На месте происшествия обнаружен револьвер системы «Наган», из которого велся огонь по росгвардейцам, он отправлен на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

29 ноября стало известно, что в Краснодаре неизвестный напал на двух бойцов Росгвардии, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

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