Бойцов Росгвардии обстреляли в Краснодаре

В Краснодаре неизвестный напал на двух бойцов Росгвардии, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Об этом в четверг, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин.

Инцидент произошел в Фестивальном районе Краснодара. Сотрудники подразделения вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования в припаркованном на перекрестке автомобиле.

«Неизвестный подошел к их автомобилю со стороны пассажира и сразу открыл огонь из револьвера Наган через боковое стекло. Находившийся на пассажирском сиденье сотрудник и водитель были ранены, но сумели ответным огнем ликвидировать нападавшего. Оба госпитализированы, угрозы их жизни, по словам врачей, нет», — рассказал Грибакин.

Как отметил представитель силового ведомства, по предварительным данным, применение оружия росгвардейцами признано правомерным. Личность нападавшего устанавливается, на месте происшествия работают следователи Следственного комитета.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту нападения на бойцов Росгвардии. Сотрудники ведомства опрашивают свидетелей и устанавливают подробности произошедшего.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

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