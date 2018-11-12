Пьяный сибиряк попытался пронзить росгвардейца спрятанным в трости клинком

42-летний житель Новосибирска попытался пронзить сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии спрятанным в трости острым металлическим клинком длиной около 25 сантиметров. Запись инцидента с камеры наблюдения в понедельник, 12 ноября, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

Как рассказали в ведомстве, сибиряк в магазине взял с прилавка бутылку водки, открыл и начал пить, однако расплачиваться за алкоголь категорически отказался. Когда продавец вызвал вневедомственную охрану, пьяный покупатель выхватил потайной клинок и ударил им сотрудника Росгвардии. От смертельного ранения его спас бронежилет.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии, подозреваемый арестован. Следователи выясняют, совершал ли он другие нападения с помощью этого клинка.

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