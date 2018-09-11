Российский подросток обокрал магазин и пригрозил пистолетом полицейскому

В городе Урая в Ханты-Мансийском автономном округе 17-летний юноша пригрозил оружием полицейскому, который пришел к нему как к предполагаемого виновнику кражи денег из магазина, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Молодой человек спрятался от сотрудника МВД в подъезде, а когда тот зашел внутрь, направил на него пневматический пистолет и сказал, что выстрелит. Что произошло дальше, в СКР не уточнили.

Отмечается, что сообщение о краже из продуктового магазина поступило в отдел полиции 6 сентября.

Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). За это преступление молодому человеку грозит штраф, принудительные работы или арест. К лишению свободы, уточнили в ведомстве, этого подростка могут приговорить только при наличии отягчающих обстоятельств.

30 июля сообщалось, что напавший с ножом на столичного полицейского 17-летний юноша заявил на допросе, что сделал это из мести. По словам молодого человека, двумя месяцами ранее его избил наряд патрульно-постовой службы. Подтверждение этого мотива было обнаружено в переписке обвиняемого.

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