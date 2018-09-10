Двух участников протестов обвинили в насилии над полицейскими

Двум участникам несогласованного митинга против пенсионной реформы — 24-летнему Виктору Федосееву и 36-летнему Василию Костылеву — предъявлены обвинения по статье 318 УК России (о применении насилия к полицейским). Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат правозащиты «Открытой России» Олег Елисеев.
По версии следствия, Федосеев нанес полицейскому один удар правым кулаком в правое ухо, а Костылев ударил кулаком в лицо другого силовика и схватил за шею еще одного стража порядка.
Задержанные отказались от дачи показаний. Их поместили в СИЗО до избрания меры пресечения.
Ранее уголовное дело о применении насилия к полицейскому было возбуждено в отношении другого участника протестной акции, имя которого не называется. Его обвинили в том, что он несколько раз ударил сотрудника полиции по голове.
9 сентября в Москве прошла несогласованная акция против повышения пенсионного возраста. По официальным данным, в ней приняли участие около двух тысяч человек. По информации «ОВД-Инфо», в столице задержали 43 человека. Оставшиеся в понедельник в центре города 19 подростков, которые решили продолжить акцию у памятника Твардовскому на Страстном бульваре, также были задержаны полицией.