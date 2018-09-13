Избившую гаишника модель Киру Майер облили кипятком в СИЗО

Модель Киру Майер, избившую сотрудника ГИБДД, облили кипятком в СИЗО. Об этом в четверг, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел 31 июля. Майер оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась», — сказал он.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева уточнила РЕН ТВ подробности инцидента. «Модель толкнула одну из сокамерниц, которая в тот момент несла в стакане кипяток. Из-за этого она случайно выплеснула его на себя и на Майер. Девушкам была оказана помощь, а затем было решено развести их по разным камерам», — объяснила она.

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5 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Майер виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), и назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

31 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что 24-летнюю Майер отправили в СИЗО. По данным СМИ, заседание проходило в закрытом режиме, из зала было слышно только рыдание задержанной девушки.

По данным следствия, в мае экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением Майер, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, модель причинила инспектору телесные повреждения. После этого в отношении нее возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

24-летняя Кира Майер — модель, популярная в социальной сети Instagram, СМИ приписывали ей роман с певцом Алексеем Воробьевым. По данным «Интерфакса», в прошлом году девушка была лишена водительских прав за оставление места ДТП. После инцидента с сотрудниками ГИБДД она отбыла пять суток административного ареста.

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