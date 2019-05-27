Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск. Документ появился в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

Распоряжение утверждает список стран, в которых военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание военнослужащих в период отпусков. В перечень попали 14 государств: Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

В документе сказано, что при рассмотрении заявок на отпуск следует руководствоваться только этим перечнем. Посещение других стран запрещается. Таким образом, 237 стран оказались под запретом для росгвардейцев.

Юрист Екатерина Семенова пояснила принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, что документ имеет статус локального нормативного акта и действует только для сотрудников ведомства в Новосибирске. Она назвала эти требования не соответствующими законодательству, поскольку в законе нет четких критериев, по которым страну можно отнести к благоприятным или опасным.