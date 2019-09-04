Отвечающий за оружие россиян генерал Росгвардии уйдет в отставку

В Главном управлении государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы (ЛРО) Росгвардии в ближайшее время ожидается смена руководства. Об этом в среду, 4 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

По его словам, нынешний начальник управления, генерал-лейтенант Леонид Веденов в скором времени уйдет в отставку в связи с достижением предельного возраста для службы.

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«Место Веденова займет генерал-полковник Сергей Меликов — нынешний первый заместитель директора Росгвардии и главком войск национальной гвардии. В конце июня он подал рапорт об отставке, однако останется на службе в Росгвардии», — отметил источник.

В специальных подразделениях ЛРО Росгвардии на учет ставится все оружие, которым владеют россияне. В минувшем феврале директор Росгвардии Виктор Золотов рассказывал, что на учете в подразделениях ЛРО состоят более 4,5 миллиона человек, у которых на руках находится около 7,3 миллиона единиц оружия. Из них около семи миллионов единиц — это гражданское оружие, 150 тысяч — боевое стрелковое, 94 тысячи — служебное и около трех тысяч единиц — холодное оружие.

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