Росгвардия уволила отказавшегося помочь пострадавшему из-за шаурмы сотрудника

Сотрудник Росгвардии в Ульяновске, проигнорировавший совершавшееся рядом с ним преступление, уволен по результатам проверки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного управления ведомства.

По данным агентства, коллега уволенного росгвардейца и его руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проверка началась из-за видео, которое местная жительница сняла и разместила в интернете. Женщина стала свидетельницей нападения пьяного мужчины на таксиста. Девушка заметила стоявшую неподалеку машину Росгвардии и попросила сотрудников, покупавших в это время шаурму, вмешаться в произошедшее. Они, по ее словам, отказались, объяснив это обеденным перерывом.

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