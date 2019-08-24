Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему и попали на видео

Жительница Ульяновска сняла на видео сотрудников Росгвардии, которые, по ее словам, отказались реагировать на заявление о нападении на человека из-за еды. Об этом сообщает Newspot.ru.

Инцидент произошел на улице Гончарова. Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Она уточнила, что приехавший по вызову водитель такси отказался брать пассажира из-за его нетрезвого состояния. Клиент начал угрожать ему, а затем разбил стекло автомобиля.

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Девушка находилась неподалеку и решила помочь таксисту. Она увидела стоявшую неподалеку машину полиции. Приехавшие на ней сотрудники Росгвардии в этот момент покупали шаурму. Как сообщила автор видеоролика, росгвардейцы ответили на просьбу помочь тем, что у них обед.

О том, как разрешился конфликт между таксистом и нетрезвым мужчиной, девушка не рассказала.

Ранее сообщалось о том, что сотрудников Росгвардии планируют лишить анонимности. Законопроект внес в Госдуму сенатор Владимир Лукин. По его словам, этот закон станет дополнительной гарантией для защиты граждан от произвола силовиков.

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