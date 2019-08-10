Стали известны подробности нападения на бойца Росгвардии в Тюмени

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, ранившего бойца Росгвардии в Тюмени. Об этом сообщили в Следственном комитете России, передает ТАСС.

По версии следствия, 49-летний житель Тюмени передвигался ночью на велосипеде по Интернациональной улице, когда росгвардейцы остановили его для проверки. В этот момент он бросил свой велосипед и скрылся в лесополосе, а на требование выйти и показать документы начал стрельбу из травматического пистолета.

Поле ранения одного из бойцов росгвардейцы открыли ответный огонь и ранили мужчину в ногу. При досмотре у него нашли два ножа, а также травматический и сигнальный пистолеты.

Отмечается, что дело возбуждено по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 августа мужчина начал стрелять в бойцов Росгвардии при их приближении. Отмечалось также, что в их сторону он бросил рюкзак. После задержания злоумышленника доставили в больницу. Жизни раненого росгвардейца ничего не угрожает.

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