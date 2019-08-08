Росгвардия объяснила высокий рост преступлений своих сотрудников

Росгвардия связала высокий рост преступлений, совершенных ее сотрудниками, с эффективной работой ведомства по очистке своих рядов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Выявлением преступлений сотрудников и военнослужащих занимаются службы и подразделения ведомства, а также командиры и руководители различного уровня. Вопросы профилактики преступности находятся на личном контроле директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова.

«Рост связан не только с принципиальной позицией руководства Росгвардии, но и активной работой соответствующих структурных подразделений ведомства, деятельность которых направлена на профилактику преступлений и правонарушений со стороны сотрудников и военнослужащих, их выявление и пресечение», — отметили в пресс-службе.

7 августа Генпрокуратура сообщила, что в 2018 году российские силовики совершили 6613 преступлений, что на 8,4 процента больше, чем в 2017-м. Росгвардия стала лидером по росту преступности среди сотрудников. Ее показатели за прошлый год увеличились на 277 процентов, 83 расследованных преступления. Следующими идут сотрудники судебных органов — на 118,5 процента, 118 преступлений, и ФСБ — почти на 70 процентов, 178 преступлений.

Больше всего преступлений в прошлом году совершили сотрудники полиции — 3819 (рост составил 10,4 процента), далее идут сотрудники ФСИН — 1018 (рост — 2,3 процента), Федеральной службы судебных приставов — 681 (снизилось на 18,2 процента), и МЧС — 391 (рост — 23,3 процента).

Число нарушений закона выросло в семи из десяти ведомств, а именно в Федеральной службе исполнения наказаний, МВД, МЧС, Следственном комитете, ФСБ, судебных органах и Росгвардии.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!