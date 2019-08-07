Росгвардия обошла всех силовиков по росту преступности среди сотрудников

В 2018 году российские силовики совершили 6613 преступлений, что на 8,4 процента больше, чем в 2017-м. При этом расследовать такие преступления стали на 41 процент меньше, пишут «Новые известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры России.

По информации надзорного ведомства, количество предварительных расследований преступлений, совершенных сотрудниками силовых структур, а также прокурорами и приставами, снизилось с 12 до 7 тысяч. При этом число нарушений закона выросло в семи из десяти ведомств, а именно в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), МВД, МЧС, Следственном комитете, ФСБ, судебных органах и Росгвардии.

Причем последняя стала лидером по росту преступности среди сотрудников. Ее показатели за прошлый год увеличились на 277 процентов, 83 расследованных преступления. Следующими идут сотрудники судебных органов — на 118,5 процента, 118 преступлений, и ФСБ — почти на 70 процентов, 178 преступлений.

Больше всего преступлений в прошлом году совершили сотрудники полиции — 3819 (рост составил 10,4 процента), далее идут сотрудники ФСИН — 1018 (рост — 2,3 процента), Федеральной службы судебных приставов — 681 (снизилось на 18,2 процента), и МЧС — 391 (рост — 23,3 процента).

В октябре прошлого года СМИ подсчитали число осужденных за пытки российских силовиков. Оказалось, что в период с 2011 по 2017 год по части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») было вынесено 4,5 тысячи приговоров в отношении сотрудников различных ведомств.

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