Росгвардия отреагировала на отказ сотрудников помочь пострадавшему из-за шаурмы

В Росгвардии проводится служебная проверка после сообщений о том, что люди в форме проигнорировали преступление, сославшись на обеденный перерыв. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя ведомства Валерия Грибакина, если вина сотрудников будет установлена, их ждет соответствующее наказание, вплоть до увольнения.

Инцидент с сотрудникам Росгвардии произошел в Ульяновске. Местная жительница стала свидетельницей нападения пьяного мужчины на таксиста. Девушка заметила стоявшую неподалеку машину Росгвардии и попросила сотрудников, покупавших в это время шаурму, вмешаться в произошедшее. Они, по ее словам, отказались, объяснив это обеденным перерывом.

О том, как разрешился конфликт между таксистом и нетрезвым мужчиной, девушка не рассказала.

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