В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели

Второго за две недели военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область). Об этом в понедельник, 2 сентября, в пресс-службе регионального управления ведомства сообщили ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе, в связи с гибелью бойца проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве подтвердили, что речь идет о той же части, где 22 августа с огнестрельным ранением был найден мертвым контрактник.

28 августа сообщалось, что в ракетной дивизии под Новосибирском покончил с собой солдат-срочник, который должен был демобилизоваться в декабре.

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