Покончивший с собой в части росгвардеец имел проблемы с командованием

Военнослужащий Росгвардии, которого нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область), имел проблемы с командованием. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на координатора правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексея Ковалева.

По словам правозащитника, командование пыталось повесить на него недостачу. О какой сумме идет речь, не сообщается. Ковалев отметил, что об этом ему рассказали сослуживцы погибшего. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова в свою очередь отметила, что обвинение в адрес руководства части было в предсмертной записке контрактника.

«Есть такая информация. Мы ее сейчас проверяем», — сказала омбудсмен.

Подобное ЧП произошло второй раз за месяц. В пресс-службе Росгвардии отметили, что речь идет о той же части, где 22 августа с огнестрельным ранением был найден мертвым контрактник. По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, обе смерти не связаны со служебной деятельностью бойцов. В первом случае мужчину бросила супруга, и он тяжело переживал расставание, во втором причиной трагедии также стали проблемы в личной жизни.

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